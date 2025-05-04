ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، مشيرة إلى بدء ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

تحذير من الرياح المثيرة للرمال

وأضافت الأرصاد الجوية أنه بجانب ارتفاع درجات الحرارة، تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أنها تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة على مختلف الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 34 والصغرى 18

جنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 33 والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 24 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32 والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 والصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 20.