وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهاكـان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين لبحث المستجدات إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية وإصرار إسرائيل على استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشهد الاتصال أيضًا تبادلًا للرؤى بالنسبة للتطورات في السودان والجهود الهادفة لدعم السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم، معربًا عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر للجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب

وتناول الجانبان أيضًا المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، حيث أكد وزير الخارجية مواصلة دعم مصر للجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي في هذا المجال، وجدد الوزير عبد العاطي رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.

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