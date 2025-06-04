القبض على قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية في مصر الجديدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق ولا يحمل تراخيص، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.