ضبط 227 قضية مخدرات و52 قطعة سلاح خلال حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 227 قضية مخدرات بإجمالي 263 متهمًا، شملت 173 كيلوجراما من الحشيش، 23 كيلوجراما من البانجو، 10 كيلوجرامات من الهيروين، 10 كيلوجرامات من الآيس، 6 كيلوجرامات من الهيدرو، 2 كيلو من الشابو، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 3318 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، أفراد محلية الصنع، و209 قطع سلاح أبيض.

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 56 ألفا و653 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط تشكيلين عصابيين ضما أربعة متهمين، وضبط 13 متهمًا بأعمال بلطجة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.