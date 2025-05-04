خريطة الأفلام الكوميدية في دور العرض بالقاهرة والإسكندرية

تعرض السينمات المصرية أفلام كوميدية مختلفة في الوقت الحالي، فهي الأكثر شعبية بين الجمهور وفي الغالب تتربع على شباك التذاكر فهي تستقطب قطاع كبير من المشاهدين، لمساعدتها في الهروب من ضغوطات الحياة والتخفيف من التوتر، وفي هذا الإطار نقدم في التقرير التالي تفاصيل و أماكن عرض الأفلام الكوميدي في السينمات، كالتالي:

فيلم فار ب7 تراوح

تدور أحداث الفيلم حول سبع قصص مختلفة تشمل شخصيات متنوعة، والمشترك بينهما جثة غامضة تنتقل بشكل ساخر مما يتسبب في كثير من الفوضى في حياتهم حتى يتخلصوا منها.

أبطال الفيلم محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، والمخرج شادي علي.

فيلم فار ب7 تراوح يعرض في سينمات سان ستيفانو مول، زهران، مترو الإسكندرية، داندي مول، كوزموس، داون تاون، جلاكسي سينبلكس مول العرب، مترو القاهرة، سيتي ستارز، صن سيتي، سينما أمير، جولف سيتي، بوينت 90، كايرو فستيفال، مول مصر، المشهد، جرين بلازا، جلاكسي المعادي، كايرو مول، سيتي سنتر ألماظة، سيتي سنتر.

فيلم نجوم الساحل

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شخصين، ويحاول الشاب الوصول لحبيبته من خلال السفر للساحل الشمالي مع صديقه فتدور العديد من المفارقات غير متوقعة.

أبطال الفيلم أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، مالك عماد، أحمد عبدالحميد، والمخرج رؤوف السيد.

يعرض الفيلم في سينمات أركان، صن سيتي، بوينت 90، جلاكسي المعادي، بندر المعادي، كايرو مول، سان ستيفانو مول، كوزموس، داون تاون، جلاكسي سينبلكس مول العرب، بورتو كايرو، مترو القاهرة، سيتي ستارز، صن سيتي، زهران، أوديون، سينما أمير، جولف سيتي، سيتي سنتر ألماظة، داندي مول، مول مصر، سيتي سنتر.

فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ويتورط كلاهما في مشكلات كبيرة تحمل مفاجات عديدة حيث يحاول كلا منهما الخروج بأقل الخسائر منها.

أبطال فيلم سيكو سيكو عصام عمر، طه دسوقي، سليمان عيد، خالد الصاوي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، والفيلم من إخراج عمر المهندس ومحمد بدير، وتأليف محمد الدباح.

يعرض فيلم سيكو سيكو في سينمات جالكسي المنيل، سيني كومفرت، بوينت 90، صن سيتي، جلاكسي المعادي، كايرو مول، سان ستيفانو مول، زهران، مترو الإسكندرية، ديب مول، كوزموس، الكراون، داون تاون، جلاكسي سينبلكس مول العرب، ليدو، فوكس مول مصر، مترو القاهرة، الحرية، أوديون، سينما أمير، سيتي ستارز، جولف سيتي، بورتو كايرو، جرين بلازا، داندي مول، بندر المعادي، سيتي سنتر ألماظة، كايرو بالاس، سيتي سنتر، فيوتشر مول.

فيلم الصفا ثانوية بنات

تدور أحداث فيلم الصفا ثانوية بنات حول هشام أبو طويلة الذي يكره النساء ويرفض التعامل معهن، وتقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس السيدات، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق.

أبطال الفيلم علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا بن حمّان، بيومي فؤاد، سارة الشامي، والمخرج عمرو صلاح.

يعرض الفيلم في سينمات جالكسي المنيل، بوينت 90، أركان، صن سيتي، جلاكسي المعادي، بندر المعادي، كايرو مول، مترو الإسكندرية، داندي مول، كوزموس، داون تاون، جلاكسي سنبلكس مول العرب، ليدو، بورتو كايرو، فوكس مول مصر، مترو القاهرة، سان ستيفانو مول، سيتي ستارز، سيتي سنتر، زهران، أوديون، أمير، جولف سيتي، سيني ماكس، جرين بلازا، الماسة، صن سيتي، سيتي سنتر