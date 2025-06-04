توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن التقييمات وتسجيل درجات الطلاب

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، حيث تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. واستهل الوزير جولته بزيارة إلى مدرسة المعداوي الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية والتي تضم 1619 طالبا وطالبة.

إعطاء كل طالب حقه في التقييمات

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية واطلع على دفاتر المعلمين، وراجع درجات الحضور والغياب، وشدد على أهمية إعطاء كل طالب حقه في التقييمات، وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة، مؤكدًا على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور والمشاركة الفعالة خلال الحصص الدراسية، بما يساهم في تعزيز تحصيلهم التعليمي ويحقق لهم نتائج أفضل.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها في الفترة الصباحية 425 طالبا وطالبة.

وزير التعليم يطلع على كراسات الطلاب

كما تفقد «عبد اللطيف» عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات الخاصة بالطلاب، واطلع على سجلات درجات الطلاب لدى المعلمين، مشددًا على ضرورة رصد الغياب والحضور، والالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

كما توجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتي تضم عدد 901 طالب وطالبة، وتفقد الوزير عددا من الفصول، واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب في الحضور والمواظبة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، موضحًا أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم.