وزير التعليم يطلع على كراسات الحصة والواجب للطلاب.. ويحذّر من الغياب

أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ويبلغ عدد طلابها في الفترة الصباحية 425 طالبا وطالبة، وتفقد عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات الخاصة بالطلاب، كما اطلع على سجلات درجات الطلاب لدى المعلمين، مشددًا على ضرورة رصد الغياب والحضور، والالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

رصد الغياب والحضور

واتجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، وتضم 901 طالب وطالبة، وتفقد الوزير عددا من الفصول واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب في الحضور والمواظبة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، وأنّ تطبيق التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز بيئة التعلم.

وعقب ذلك توجه الوزير إلى مجمع دارين الابتدائي التابع لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث يبلغ عدد الطلاب به 1400 طالب وطالبة، كما تفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة واطلع على كراسات الواجب والحصص، ودفاتر المعلمين وكشوفات الحضور والغياب للطلاب.

مستوى الطلاب في القراءة والكتابة

كما تابع الوزير مستوى الطلاب فى القراءة ومدى تحصيلهم الدراسي، كما تابع الوزير مستوى طلاب الصف الرابع الابتدائي في اللغة الإنجليزية خلال حصة اللغة الإنجليزية، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بمستوى أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل، وحث معلم الفصل على مواصلة دعم الطلاب وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.

وأشاد الوزير بانضباط الطلاب ومواظبتهم على الحضور، كما أثنى على مستواهم العلمي الملحوظ، مؤكدًا أنّ هذا يُعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة في تطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أنّ هذا الالتزام سيسهم في إعدادهم جيدًا كما يتيح للطلاب تحقيق أفضل النتائج.

وتوجه الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية لمدرسة البدراوي الحسيني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والتى تضم 965 طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجب والحصة لدى التلاميذ، كما اطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والمواظبة.