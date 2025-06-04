محافظ المنيا يتابع أعمال توسعات محطة مياه شرب بني مزار

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة بني مزار، في إطار جولاته الدورية بالمحافظة. وشملت الجولة متابعة أعمال توسعة محطة مياه الشرب بالمدينة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 110 لتر/ثانية، بهدف تحسين ضخ المياه وتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من انخفاض الضغط، خاصة خلال أوقات الذروة في فصل الصيف.

تعزيز الضغط المائي بعدد من قري بني مزار

وخلال جولته، تابع المحافظ سير العمل بمختلف مراحل التنقية بداية من مأخذ المياه من نهر النيل حتى وصولها إلى المنازل، حيث تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتوفير خدمات مياه الشرب لكافة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة في كافة أنحاء المحافظة وضمان وصولها بكفاءة إلى جميع المناطق وتعزيز الضغط المائي بقرى المركز (ابشاق - السعدية - صفط أبو جرج)، مشيدًا بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد أن نسب التنفيذ التي تابعها اليوم جيدة مطالبا بزيادتها وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من التوسعات في أقرب وقت ممكن، لينعكس بشكل إيجابي على أهالي القرى المستهدفة، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتماما بالغا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال البنية التحتية حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي على جهودهم المستمرة في خدمة المواطنين.

إقامة مواقف حضارية خارج الكتل السكنية

واستكمل جولته بمتابعة انشاءات موقف سيارات بني مزار الجديد، المقام على مساحة إجمالية 4200 م2، لخدمة مواطني المركز، وذلك لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة، حيث يأتي المشروع ضمن مبادرة «بداية» في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف سيارات حضارية بما يسهم في القضاء على كافة المظاهر العشوائية.

واستمع لشرح مفصل لأعمال الموقف حيث يضم المشروع إنشاء مبنى إداري ودورات مياه عامة، وأماكن انتظار وكافيتريا، وأعمال محارة ودهانات وتركيب كاميرات مراقبة وكشافات للإنارة وبناء سور بارتفاع 2 متر، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع، ضمانًا لدخوله الخدمة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

كما أكد المحافظ على أهمية إقامة مواقف حضارية خارج الكتل السكنية للحد من المواقف العشوائية وتخفيف الضغط المروري داخل المدينة، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للمصلحة العامة.