وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بحصر شامل للطلاب الضعاف لتحسين مهاراتهم

وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بحصر شامل للطلاب الضعاف لتحسين مهاراتهم

وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بحصر شامل للطلاب الضعاف لتحسين مهاراتهم

زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، برفقة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، عددًا من المدارس التابعة لإدارات بولاق الدكرور، وكرداسة، والعجوزة؛ لمتابعة سير العمل والانضباط.

حصر شامل للطلاب الضعاف

ووجّه وكيل تعليم الجيزة، تعليمات مهمة لمديري المدارس لضبط العملية التعليمية بالمدارس وهي كالتالي:-

- تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية كأدوات جذب فعّالة للطلاب.

- حصر شامل للطلاب الضعاف، ومتابعة تنفيذ خطة لتحسين مهارات القراءة والكتابة، تمتد حتى العطلة الصيفية.

إنهاء أعمال الصيانة

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في التفاعل مع الطلاب، وخلق بيئة مدرسية داعمة وآمنة نفسيًا وتربويًا.
- التواصل مع الجهات المختصة لتنفيذ تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بشأن تشجير المدارس، وتجميل الساحات المدرسية.
- العمل الفوري على إنهاء أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، والتي تشمل الدهانات، وأعمال السباكة، والصيانة الكهربائية، استعدادًا جادًا لاختبارات نهاية العام.
وفي إطار الحسم الإداري، أصدر قرارًا بإحالة أحد مسؤولي شؤون العاملين بإحدى المدارس إلى التحقيق؛ لتقصيره الملحوظ في أداء عمله.

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