«التعليم» تنشر نماذج البوكليت في اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية.

النماذج الاسترشادية للغة العربية

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن هذه النماذج للتدريب الطلاب الشهادة الإعدادية علي شكل الامتحان نهاية العام الدراسي بعد قرار عقده بنظام البوكليت.