إغلاق مخبز وتحرير عشرات المحاضر لضبط منظومة الخبز بالمنيا

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمركز ومدينة بني مزار، لمتابعة مدى التزامها بالمواصفات الفنية والمعايير التموينية المعتمدة.

وخلال الجولة، رصد المحافظ عددا من المخالفات الجسيمة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم توفيق أوضاع أحد المخابز بعد وفاة صاحب الرخصة، وقرر المحافظ على الفور إصدار قرار بغلق المخبز المخالف.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية، شملت مخالفات تتعلق بتجميع 6 شكائر دقيق بإجمالي وزن يتجاوز ربع طن، إلى جانب مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وسوء نظافة أدوات العجن داخل بعض المخابز.

وأكد المحافظ أن الحملات التفتيشية ستتواصل دون تهاون، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، مشددا على أن المحافظة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس جودة رغيف الخبز أو تهدر حقوق المواطنين.

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أجهزة الرقابة التموينية كثفت من حملاتها في مختلف مراكز المحافظة.

ولفت إلى أنه جرى تحرير 77 محضرا تموينيا خلال حملة بمركز العدوة، تضمنت 45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و10 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود لوحات بيانات، وسوء نظافة، وعدم وجود ميزان، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ المنيا عددا من الشوارع والمناطق الحيوية في مدينة بني مزار، لمتابعة حالة النظافة العامة، ووجّه برفع مستوى الخدمات البلدية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر، حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما شدد على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة والبنية التحتية، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على النظام العام أو جودة الحياة.

وأكد «كدواني» أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة لضمان تحسين مستوى الخدمات وتقديم ما يليق بمواطني المحافظة، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بأي تهاون في أداء المسؤوليات.



رافق المحافظ في جولته عددا من أعضاء مجلس النواب، هم: الدكتور إيهاب رمزي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سعودي عبد الرحمن، بالإضافة إلى المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار.