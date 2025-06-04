محافظ المنيا: صرف حافز لمدرسة بني مزار للغات تقديرا لانتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، مدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات، حيث التقى بالطلاب والمعلمين وإدارات المدارس، مؤكدا على أهمية التعليم ودور المدرسة في بناء المجتمع، وذلك في اطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بهدف تنمية الجوانب الفكرية والعلمية، وتعزيز مهارات الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل.

صرف حافز لمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول والمعامل والمكتبة ودورات المياه وحنفيات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ونظافتها، وكذلك غرفة الزائرة الصحية وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لهم، مؤكداً على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

وحث المحافظ، الطلاب على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح، كما شاهد عرضا فنيا أعده طلاب المدرسة حول خطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبى على الأطفال والنشء، كما شاهد فيلما تسجيليا عن أحد فناني البهنسا في مجال النحت، موجهاً بصرف حافز للمدرسة تقديرا لما رآه من تميز وأفكار تساهم في بناء إنسان جديد وجيل جديد قادر على بناء مستقبل مشرق.

تهيئة مناخ صحي وآمن للطلاب

وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بالاهتمام بتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات، لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مؤكداً على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء، والعمل على تهيئة المُناخ المناسب والآمن والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، كما كلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.