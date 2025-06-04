«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في مطاي لمدة يومين

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في مطاي لمدة يومين

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في مطاي لمدة يومين

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا، قافلة طبية علاجية بقرية منبال بمركز مطاي على مدار يومين متتاليين 7 و 8 أبريل، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية تيسيرا على المواطنين.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير رعاية صحية للمواطنين

وأشارت الدكتورة «نادية مكرم» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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