ما قيمة الرسوم الجمركية على الموبايل المستورد من الخارج؟.. اعرف التفاصيل

طبَّقت الدولة المصرية رسوما جمركية علي الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج منذ مطلع العام الحالي «قبل 4 أشهر»، حيث أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، في وقت سابق، قرارًا بتطبيق رسوم جمركية تبلغ نحو 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج.

قيمة الرسوم الجمركية على الموبايل المستورد من الخارج

وتختلف قيمة الرسوم الجمركية على الموبايل المستورد من الخارج بالجنيه المصري، وفقا لكل نوع، حيث يتم تطبيق النسبة السابق ذكرها «38.5%» من سعر الهاتف كرسوم جمركية علي الجهاز، فيما حدد وزارة الاتصالات وسيلة يمكن من خلالها معرفة قيمة تلك الرسوم على كل هاتف.

خطوات معرفة قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف

وبإطلاق تطبيق «تليفوني» مؤخرا، أصبح من السهل على المواطنين معرفة قيمة الرسوم الجمركية علي الهواتف المستوردة، وكذلك التحقق من حالة التسجيل والرسوم المستحقة عليها، بهدف تنظيم استخدام الأجهزة وضمان الالتزام بالقوانين، حيث يساعد التطبيق المستخدمين في تجنب إيقاف الأجهزة المهربة.

كيفية استخدام تطبيق تليفوني؟

- يتم تحميل تطبيق تليفوني من متجر «Google Play- App Store».

- الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز «IMEI»، من خلال الرقم من العلبة الخاصة بالجهاز أو عبر الإعدادات.

- الاستعلام عن حالة الجهاز لمعرفة إذا كان جهازك مسجلاً بالفعل أم يحتاج لدفع رسوم إضافية.

- يتيح تطبيق تليفوني خدمة «التسجيل والسداد» لدفع الرسوم المستحقة لتجنب إيقاف الخدمة.