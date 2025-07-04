تسريحات شعر مرفوعة لربيع 2025.. إطلالة أنيقة مثل النجمات

مع اقتراب موسم الربيع، حان الوقت لتجديد إطلالتك بأحدث تسريحات الشعر المرفوعة التي تضيف لمسة من الأناقة والنشاط، إذ لا تقتصر على المناسبات الخاصة فقط، بل يمكن أن تمنحك مظهراً مريحاً وأنيقاً في كل يوم، وفي ربيع 2025، تتصدر هذه التسريحات قائمة موضة النجمات اللواتي اعتمدنها في إطلالاتهن المميزة، لذا خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" لكِ أبرز تسريحات الشعر المرفوعة التي ستنعشك وتضفي لمسة ساحرة على إطلالتك، وفقًا لمجلة "فوج".

تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة

لمحبات تسريحة الضفيرة الطويلة في فصل الربيع، يمكنك تطبيقها مع تسريجة ذيل الحصان المرتفعة والمصقولة من الغرة مع الشعر المضفر الطويل، والتي اعتمدتها في دور الأزياء إطلالاتها وبرزت من خلالها مكياجها وجمالها، هذه التسريحة تناسب الشابات كثيراً وتليق بكافة الأوقات في فصل الربيع.

تسريحة ذيل الحصان بالغرة القصيرة

وإذا كنت من صاحبات الغرة القصيرة التي تغمر الجبين، ننصحك بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة بالشعر الويفي، مع إبقاء الغرة منسدلة على الجبين وترك بعض الخصل الرفيعة على جانبي الوجه، يمكن لهذه التسريحة أن تناسبك في كافة الأوقات الربيعية كما أنها تقيك من التعرق وتليق بصاحبات الوجه الدائري والبيضاوي.

ومن تفضل تسريحة الكعكة المرتفعة والمصقولة في فصل الربيع، وتشتهر بهذه التسريحة خاصة في فصل الربيع حيث تمارس الرياضة باستمرار وتساعدها هذه التسريحة على التخلص من التعرق، لذا يمكنك تطبيقها مع اكسسوار على شكل وردة بيضاء من وحي فصل الربيع توضع على الكعكة، تناسب هذه التسريحة كافة أشكال الوجه وتليق بكل الأوقات.

خطوات العناية بالشعر في فصل الربيع