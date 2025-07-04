أبراج لا تتحمل العمل تحت الضغط.. تعشق الإبداع وتكره الروتين

الضغط المستمر في بيئات العمل قد يكون مرهقًا للبعض؛ لكن هناك بعض الأبراج التي لا تتناسب مع هذا النمط من العمل، وهؤلاء الأشخاص يفضلون الابتكار والتفكير خارج الصندوق، ويشعرون بأفضل حالتهم عندما يكون لديهم مساحة للحرية والإبداع دون استعجال وتسرع، لذا خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" أبراج تتجنب العمل تحت الضغط، وفقًا لـ"تايمز أوف إنديا".

أبراج تحب العمل في بيئات هادئة

1- برج الدلو معروف بحبه للاستقلالية والابتكار، ولا يفضل العمل في بيئات تحت الضغط، بل يزدهر في الأماكن التي تسمح له بتطوير أفكاره والتعبير عن نفسه بحرية.

2- برج الحوت حساس ويميل إلى الخيال والإبداع، ولا يحب الضغوطات أو القواعد الصارمة، بل يفضل العمل في بيئات هادئة وملهمة تسمح له بالتعبير عن أفكاره بطريقة فنية.

3- برج الميزان يسعى لتحقيق التوازن والانسجام في حياته، ولا يحب الضغوطات التي قد تؤثر على قراراته، ويحب العمل الذي يتطلب تفكيراً إبداعياً ويبحث عن بيئات عمل مرنة توفر له التنوع والإلهام.

4- أصحاب برج القوس شخصية محبة للمغامرة والاستكشاف، يكره الأعمال الروتينية التي تضعه تحت ضغط مستمر، يفضل العمل الذي يسمح له بالتجديد واستخدام خياله.

5- برج الجوزاء شخصية مرنة ومتنوعة تحب التغيير والتجديد، ولا يفضل العمل تحت الضغط لأنه قد يشعر بالملل والتقييد في بيئات العمل الروتينية أو التي تفرض عليه مواعيد دقيقة وضغوطًا مستمرة. يحتاج الجوزاء إلى بيئة تشجع على التفكير السريع والتعبير عن أفكاره المتنوعة.

6- أصحاب برج السرطان شخصية حساسة وعاطفية، ولا يتحمل الضغوط النفسية أو العمل في بيئات متوترة. يفضل أن يعمل في أماكن تشعره بالراحة والأمان، حيث يمكنه أن يعبر عن نفسه بحرية ويعتمد على إبداعه دون الشعور بالضغط.

7- الأسد يحب أن يكون مركز الاهتمام ويفضل العمل في بيئات تشجعه على الإبداع والابتكار، وقد لا يتحمل الضغوطات الزائدة أو الأعمال التي تقيد حريته، ويفضل أن يُسمح له بالتحكم في الطريقة التي يؤدي بها عمله.