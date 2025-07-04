«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من المحافظات اليوم

«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من المحافظات اليوم

«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من المحافظات اليوم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار التقلبات الجوية على عدد من المحافظات في حالة الطقس اليوم، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على عدد من المدن والمحافظات المختلفة، بسبب تأثير رياح الخماسين الموسمية المرتبطة بفصل الربيع.

انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، وجود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية والعواصف الترابية، نظرا لاستمرار تأثير رياح الخماسين، حيث السواحل الغربية للبلاد والصحراء الغربية، ومحافظات شمال الصعيد «الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط»، بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة ذات السرعات المتبابينة بين محافظة وأخرى بين 35 لـ40 كيلومترا في الساعة، كما تشهد محافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، بسبب زيادة نشاط الرياح، لكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وفق خرائط الطقس حتى الآن.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية تشير إلى سقوط أمطار اليوم على عدد من المدن والمحافظات الواقعة على السواحل الغربية للبلاد، مع تقدم ساعات النهار، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة احيانا.

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