هل تتعرض مصر لمنخفض قطبي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية بدءا من مساء الأربعاء المقبل، حيث تعود الأجود المائلة للبرودة خلال ساعات النهار، والباردة ليلا، في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي يشهدها النصف الأول من فصل الربيع.

منخفض قطبي خلال 48 ساعة

من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض المدن والمحافظات المصرية لتأثير منخفض قطبي بارد في طقس نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى انخفاض كبير في قيم الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية بنحو 10 درجات، بداية من مساء الأربعاء المقبل، مقارنة بقيم الحرارة المسجلة هذه الأيام، في ظل عدم الاستقرار في درحات الحرارة.

كتل هوائية أوروبية باردة

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ البلاد ستتعرض خلال الـ48 ساعة المقبلة لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، وليس منخفض قطبي، حيث تعمل الكتل الهوائية الأوروبية على تحسين حالة الطقس ودرجات الحرارة، حيث يسود طقس ربيعي لطيف ومائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد ليلا خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وصولا إلى القاهرة الكبري، مائل للبرودة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

وحذّرت غانم من تخفيف الملابس، مطالبة بارتداء جاكيت خفيف حال الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بنزلات البرد في ظل عدم استقرار درجات الحرارة حاليا.