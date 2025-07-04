تراجع إيرادات الأفلام في دور العرض بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

شهدت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، حالة من التراجع خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء إجازات العيد، حيث سجلت في آخر 24 ساعة، تراجعًا بنسبة 38%، حيث وصلت إلى 5 ملايين و210 آلاف جنيه أمس الأحد، مقابل 8 ملايين و381 ألف جنيه السبت الماضي.



وبالرغم من حالة التراجع التي تشهدها إيرادات أفلام عيد الفطر، إلا أن فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس، حافظ على تواجده في صدارة قائمة الإيرادات، وحقق إيرادات بلغت 4 ملايين و454 ألف جنيه مقابل بيع 33 ألفًا و575 تذكرة.

البرومو الدعائي لـ فيلم سيكو سيكو



فاز بـ 7 أرواح يتذيل قائمة الإيرادات

وبفارق كبير عن المركز الأول، جاء في المركز الثاني فيلم الصفا ثانوية بنات بطولة علي ربيع وإخراج عمرو صلاح، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 373 ألف جنيه بواقع بيع 3.262 تذكرة، ويليه في المركز الثالث فيلم نجوم الساحل بطولة أحد داش وإخراج رؤوف السيد، محققًا نحو 310 آلاف جنيه، مقابل بيع 2.418 تذكرة.

ويحافظ فيلم فار بـ 7 أرواح على تواجده في المركز الرابع والأخير بقائمة الإيرادات محققًا 72 ألف جنيه فقط، مقابل بيع 605 تذاكر سينما.