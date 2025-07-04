ضبط 242 قضية مخدرات و43 قطعة سلاح وتنفيذ أكثر من 55 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 242 قضية مخدرات بإجمالي 276 متهمًا، شملت 157 كيلو من الحشيش، 22 كيلو من البانجو، 22 كيلو من الهيروين، 12 كيلو من الهيدرو، 9 كيلو من الآيس، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 1788 قرصًا مخدرًا.

كما ضبط 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهمًا، شملت بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و224 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، نفّذت القوات الأمنية 55 ألفا و475 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 6 متهمين هاربين، و8 متهمين بأعمال بلطجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.