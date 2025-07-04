كشف ملابسات تعدي شخصين على مالك محل بالإسكندرية

كشف ملابسات تعدي شخصين على مالك محل بالإسكندرية

كشف ملابسات تعدي شخصين على مالك محل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي شخصين على مالك محل بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، بعد تداول تفاصيل الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 31 مارس 2025، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من مالك المحل يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين، حيث اقتحما محله، حطما محتوياته، واعتديا عليه بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته.

عقب التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، أحدهما له معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما سلاحين أبيضن. اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا