كشف ملابسات تعدي شخصين على مالك محل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي شخصين على مالك محل بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، بعد تداول تفاصيل الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 31 مارس 2025، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من مالك المحل يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين، حيث اقتحما محله، حطما محتوياته، واعتديا عليه بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته.

عقب التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، أحدهما له معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما سلاحين أبيضن. اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.