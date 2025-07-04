29 يوما فقط على آخر فرصة للحصول على تطعيمات الحج لفوج الجمعيات الأهلية
29 يوما فقط على آخر فرصة للحصول على تطعيمات الحج لفوج الجمعيات الأهلية
نحو 29 يوم، فقط على اخر موعد للحصول على تطعيمات الحج، بالنسبة للمسافرين في الفوج الأول من حج الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والمقررة يوم 18 مايو المقبل، حيث يجب على جميع الحجاج المسافرين على هذا الفوج، الحصول على تطعيم هام قبل موعد السفر بـ10 أيام فقط، وذلك من اجل الحصول على الشهادات الصحية المعتمدة، والمطلوبة من جميع المواطنين المسافرين لأداء مناسك الحج في موسم 2025، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.
29 يوم فقط على اخر فرصة للحصول على تطعيمات الحج لفوج الجمعيات الأهلية
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن اخر موعد لتلقي اللقاح الخاص بفيروس الالتهاب السحائي، يجب ان يتم قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، وذلك بالنسبة للحجاج من الفوج الأول المسافرين في 18 مايو المقبل، والذين لم يسبق لهم الحصول على هذا اللقاح، أما الذين سبق وحصول عليه، يجب أن توضح الشهادات الطبية الخاصة بهم، أن مدة الحصول على اللقاح لا تزيد على 5 سنوات، واذا كانت اكثر من ذلك يجب التقدم للحصول عليه مرة اخري، حيث انه من أهم تطعيمات الحج، ولا يستطيع الحاج السفر، الا بعد الحصول على الشهادة الصحية التي توضح حصوله على التطعيم.
متى يجب عليَّ تلقِّي لقاحات الحج؟
اماكن الحصول على الشهادات الطبية للحجاج في القاهرة
- مكتب صحة مجاورة 5، و15 مايو.
- مجاورة 5 بجوار مدرسة مصطفى نصار مركز طبي 63.
- مدينة الشروق مركز طبي 63.
- مكتب صحة حدائق القبة، 3 شارع مدحت نور خلف قسم شرطة الحدائق.
- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار، صالة 1 مطار القاهرة.
- مكتب صحة المحكمة، 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.
- مكتب صحة نصر ثان، الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلول.
- مكتب صحة الشريف، 37 شارع محمد الهواري بجوار مترو الخلفاوي – شبرا.
- مكتب صحة المعادي، 71 ميدان التعاون – المعادي.
- مكتب صحة عابدين، 197 شارع التحرير.
- مكتب صحة قصر النيل، 7 شارع رضا من شارع المبتديان – السيدة زينب.
- مكتب صحة نصر أول، 14 شارع عمارات رابعة – طريق النصر.
- مكتب صحة التجمع الأول، المجاورة العاشرة أمام جهاز التجمع – القاهرة الجديدة.
- مكتب صحة الست خضرة، شارع راغب تقاطع شارع برهان – حلوان.
- مكتب صحة الأسمرات، شارع 9 حي الأسمرات – المقطم.
- مكتب صحة حدائق حلوان المعصرة، شارع خالد بن الوليد أمام قسم شرطة المعصرة.