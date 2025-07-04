29 يوما فقط على آخر فرصة للحصول على تطعيمات الحج لفوج الجمعيات الأهلية

نحو 29 يوم، فقط على اخر موعد للحصول على تطعيمات الحج، بالنسبة للمسافرين في الفوج الأول من حج الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والمقررة يوم 18 مايو المقبل، حيث يجب على جميع الحجاج المسافرين على هذا الفوج، الحصول على تطعيم هام قبل موعد السفر بـ10 أيام فقط، وذلك من اجل الحصول على الشهادات الصحية المعتمدة، والمطلوبة من جميع المواطنين المسافرين لأداء مناسك الحج في موسم 2025، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

29 يوم فقط على اخر فرصة للحصول على تطعيمات الحج لفوج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن اخر موعد لتلقي اللقاح الخاص بفيروس الالتهاب السحائي، يجب ان يتم قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، وذلك بالنسبة للحجاج من الفوج الأول المسافرين في 18 مايو المقبل، والذين لم يسبق لهم الحصول على هذا اللقاح، أما الذين سبق وحصول عليه، يجب أن توضح الشهادات الطبية الخاصة بهم، أن مدة الحصول على اللقاح لا تزيد على 5 سنوات، واذا كانت اكثر من ذلك يجب التقدم للحصول عليه مرة اخري، حيث انه من أهم تطعيمات الحج، ولا يستطيع الحاج السفر، الا بعد الحصول على الشهادة الصحية التي توضح حصوله على التطعيم.

متى يجب عليَّ تلقِّي لقاحات الحج؟

لقاح الحمى الشوكية (ACYW): قبل القدوم إلى مناطق الحج ، بمدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (5) سنوات.

- اللقاح الرباعي (ACYWX) متعدد السكريات، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) سنوات.

- لقاح كوفيد- 19:جرعة من لقاح كوفيد- 19 المطوَّر، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (10) أيام.

- لقاح الإنفلونزا الموسمية: تلقي اللقاح قبل السفر الحج، بمدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة.