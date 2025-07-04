محافظ القليوبية يُتابع اعمال إصلاح خط مياه في بنها ويوجه بتوفير المياه للمواطنين

محافظ القليوبية يُتابع اعمال إصلاح خط مياه في بنها ويوجه بتوفير المياه للمواطنين

محافظ القليوبية يُتابع اعمال إصلاح خط مياه في بنها ويوجه بتوفير المياه للمواطنين

حرصَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم على مُتابعة إصلاح خط مياه 400 ميليمتر الكائن أمام أبراج الامل بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

واستمع محافظ القليوبية من المهندس المسئول عن الإصلاح وكيفية إصلاحه وتوقيت الانتهاء منه، موجهاً بضرورة حل هذا العطل حلاً جذرياً لعدم تعرض الخط للكسر مرة أخرى.

جولة محافظ القليوبية

توفير سيارات مياه نقية

ووجه محافظ القليوبية مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في حالة الاضطرار لغلق المياه على الفور توفير سيارات مياه نقية لقاطني المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين.

عودة عمل الطريق بموقع الإصلاح

وأوضحت المهندسة مروة مسرة مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنها، إلى عودة الطريق لطبيعته في خلال ساعتين.

جولة محافظ القليوبية

ووجه المحافظ بعدم الاكتفاء بالردم الرمل فقط وعمله بالخرسانة، كما وجه بضرورة التنسيق الدائم مع المرور لتسيير الطريق وعودتة لطبيعته.

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