إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ لـ سامح حسين قبل انطلاقه بدقائق

قررت الجهة المنتجة لفيلم استنساخ، من بطولة الفنان سامح حسين، إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان من المقرر إقامته، مساء اليوم الاثنين، داخل سينما أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع.

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، إن سبب إلغاء العرض الخاص للفيلم بشكل مفاجئ يعود إلى عدم جاهزية نسخة العرض حتى الآن، مضيفا أنه تم إبلاغ الأبطال بهذا الظرف الطارئ منذ دقائق.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، الأربعاء المقبل، وفقا لما أعلنته الجهة المنتجة، حيث يخوض سامح حسين هذه التجربة السينمائية بعيدا عن الكوميديا، ويعول عليها كثيرا في تحقيق نقلة فنية جديدة له.

ويشارك في بطولة فيلم استنساخ هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وآخرين، والعمل من إخراج عبد الرحمن محمد.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين في الدراما التليفزيونية كان مسلسل عودة الأب الضال، والذي شارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد وعبير صبري وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.