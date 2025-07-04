سامح حسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد استنساخ اليوم

يستعد الفنان سامح حسين وفريق عمل فيلمه السينمائي الجديد استنساخ، للاحتفال مساء اليوم بالعرض الخاص في إحدى دور العرض بالتجمع الخامس.

سامح حسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلم استنساخ

يحضر عدد من أبطال فيلم استنساخ العرض الخاص للعمل، وسط حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، استعدادا لطرحه فى دور العرض السينمائية الأربعاء المقبل.

فيلم استنساخ يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم سامح حسين وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي ومحمد عز، وعدد أخر من الفنانين، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك استنساخ فى منافسة موسم عيد الفطر التي انطلقت مع بداية العيد، وجرى طرح عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر، ونجوم الساحل لأحمد داش، والصفا الثانوية بنات لعلي ربيع، وفيلم فار بـ7 أرواح.