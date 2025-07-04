بعد إيقاف الهواتف المستوردة رسميا.. تعرف على خطوات تشغيلها

عقب دخول قرار إيقاف الهواتف المستوردة الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم الاثنين، سرى القرار على كل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها رغم دخولها للبلاد منذ بداية 2025 لتتوقف عن العمل بعد إخطار أصحابها أكثر من مرة بأهمية سداد الرسوم.

قرار إيقاف الهواتف المستوردة وكيفية إعادة تشغيلها

ووفقا لجهاز تنظيم الاتصالات، فإنَّ ايقاف الهواتف المستوردة وإن كان تم بشكل رسمي إلا أنه ليس نهائيا، بمعنى أنه يمكن لأصحاب هذه الهواتف الموقوفة عن العمل إعادة تشغيلها في حالة سداد الرسوم الجمركية، وذلك بموجب القرار الرسمي.

تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المستوردة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في مطلع عام 2025 عن قراره بإيقاف الهواتف المستوردة وقطع الاتصال عنها تلقائيا في حالة عدم دفع رسومها الجمركية، وذلك بجعلها غير متصلة مع الشبكات المحلية، مع منح مهلة لأصحابها لسداد الرسوم حتى شهر أبريل الجاري.

إيقاف الهواتف المستوردة وسداد الرسوم الجمركية

ووفقا لقرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية، فإنه تم قطع الخدمة عنها لتكون غير متصلة على الشبكات المحلية للمحمول، وبالتالي لن تكون صالحة لاستقبال وإجراء مكالمات أو الاتصال بشبكة الإنترنت داخل مصر، إلا في حالة سداد الرسوم من القنوات المعتمدة والرسمية مثل تطبيق «تليفوني»، لتعود للعمل بشكل قانوني.

وأوضح الجهاز القومي للاتصالات، في بيانه الرسمي، أنَّ تطبيق تليفوني تم تطويره بالتعاون مع الجمارك المصرية كسبيل لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بشكل آمن وسهل، وبمجرد إتمام عملية السداد يعاد تشغيل الجهاز الموقوف تلقائيا ليتصل على الشبكات المحلية.