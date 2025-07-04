علامات تدل على الإصابة بتضخم الكبد.. احرص على إجراء الفحوصات اللازمة

تضخم الكبد هو زيادته عن حجمه الطبيعي، ويُعد من المشكلات الصحية التي قد لا يشعر بها المريض في بدايتها، ويسبب إعاقة الكبد عن القيام بوظائفه المهمة التي تشمل إفراز العصارة الصفراوية لهضم وامتصاص الدهون من الطعام ومحاربة العدوى والالتهابات عن طريق إنتاج الأحماض الأمينية لصنع البروتينات، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

علامات تضخم الكبد

هناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بتضخم الكبد وتستلزم استشارة الطبيب، أوضحها الدكتور محمد عز العربي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي خلال حديثه لـ «الوطن»، مثل ألم أو انزعاج عند الضغط على منطقة الكبد، الشعور بامتلاء أو ضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن، الإرهاق المستمر وفقدان الطاقة، بالإضافة إلى تغير لون البول إلى داكن والغثيان وفقدان الشهية واصفرار الجلد والعينين وفقدان الوزن غير المبرر.

أضاف استشاري الجهاز الهضمي، أن ظهور الأعراض السابق ذكرها تستلزم إجراء بعض الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة مثل فحوصات الدم الشاملة، وفحص انزيمات الكبد لتقييم وظائف الكبد بالإضافة إلى فحص تخثر الدم.

الوقاية من تضخم الكبد

ويُمكن الوقاية من الإصابة بتضخم الكبد من خلال اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات، نستعرضها وفق ما ذكره موقع هيلث لاين الطبي كالتالي:

- الإقلاع عن التدخين

- ضرورة الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي.

- ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات والمسكنات.

- تجنب استخدام الادوات الشخصية المتعلقة بشخص مصاب بالتهاب الكبد ب و ج.

- اتباع نمط حياة صحي يشمل الغذاء المتوازن من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأملاح والمواد الحافظة.

- الحرص على تقليل الوزن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.