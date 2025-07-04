خان الخليلي تتصدر التريند بعد زيارة ماكرون.. وإشادات بحسن الضيافة

حظيت منطقة خان الخليلى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، أمس، فى أعقاب زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون للمنطقة التى تصدرت التريند على منصة «إكس» وأصبحت حديث المصريين والفرنسيين والعديد من الشعوب، وسرعان ما تعاظمت عمليات البحث عن المنطقة على محركات البحث المختلفة.

ودوَّن رواد منصة «إكس» العديد من التعليقات عن زيارة الرئيس الفرنسى لمنطقة خان الخليلى بحى الحسين، لتتحول المنطقة وفعاليات الزيارة إلى تريند فى غضون ساعات قليلة، مع إشادات كثيرة بتلك الزيارة الخاصة التى أسعدت الشعب المصرى.

وجاءت حالة التفاعل الواسعة على المنصة الإلكترونية مصحوبة بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو التى وثقت زيارة «ماكرون» ولقاءه بأهالى المنطقة وجلوسه بمقهى نجيب محفوظ الذى يُعد أحد أبرز المعالم فى المنطقة، وتناول الطعام رفقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيارة اتسمت بالبساطة وأظهرت عمق العلاقات الإنسانية بين البلدين، كما تفاعل المصريون مع الزيارة مرحبين بالرئيس الفرنسى.

ويُعد شارع خان الخليلى أحد معالم مصر البارزة ويتصدر قائمة الأماكن المفضلة لزوار القاهرة من مختلف دول العالم، فهو المزار السياحى الشعبى الأنيق الذى يضم داخله عبق التاريخ المصرى، سواء من خلال تصميمات أزقته، أو الهدايا التذكارية التى يتم عرضها للسياح، وجاءت تسمية خان الخليلى نسبة لمؤسسه الأمير جركس الخليلى، الذى تعود أصوله لمدينة الخليل بفلسطين، وكان أحد أمراء السلطان برقوق، وفقاً للموقع الرسمى لبوابة محافظة القاهرة، ودائماً ما يتم إدراج الشارع والمنطقة ضمن برامج السياحة الداخلية للوفود الأجنبية التى تقصد القاهرة للتعرف والاطلاع على معالمها الفريدة وتحظى بوجود دائم على حسابات السياح الشخصية على مواقع التواصل من خلال التقاط الصور التذكارية ونشرها.