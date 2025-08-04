«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا
«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا
حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية من نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية، النشطة والمثيرة للرمال والأتربة، في حالة الطقس اليوم، حيث تتباين سرعاتها من محافظة لأخرى، وفق موقعها الجغرافي والطبيعة الجبلية. كما تزداد سرعتها وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة والصحراوية.
«الأرصاد» تحذر من سرعات الرياح في طقس اليوم تصل إلى 45 كيلومتراً
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها أنّ سرعات الرياح اليوم تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، خاصة في سيناء، وجبال البحر الأحمر، والصعيد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، أو من قبل أصحاب الأمراض الصدرية.
سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات
وعن سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات المختلفة كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فجاءت كما يلي.
- القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.
- السواحل الشمالية الغربية: رياح شمالية غربية نشطة، وتبلغ سرعتها 36 كيلومترا / الساعة، وأجواء ممطرة مع نهاية اليوم.
- السواحل الشمالية الشرقية: رياح نشطة، سرعتها 5كيلومترا / الساعة، مثيرة للرمال والأتربة.
- سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: رياح نشطة، مثيرة للرمال والأتربة ، وتبلغ سرعتها 44 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.
- شمال ووسط الصعيد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.
- جنوب الصعيد: رياح مثيرة للرمال والأتربة معتدلة، وتبلغ سرعتها 35 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.