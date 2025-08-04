«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا

«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا

«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية من نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية، النشطة والمثيرة للرمال والأتربة، في حالة الطقس اليوم، حيث تتباين سرعاتها من محافظة لأخرى، وفق موقعها الجغرافي والطبيعة الجبلية. كما تزداد سرعتها وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة والصحراوية.

«الأرصاد» تحذر من سرعات الرياح في طقس اليوم تصل إلى 45 كيلومتراً

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها أنّ سرعات الرياح اليوم تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، خاصة في سيناء، وجبال البحر الأحمر، والصعيد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، أو من قبل أصحاب الأمراض الصدرية.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

وعن سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات المختلفة كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فجاءت كما يلي.

- القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.

- السواحل الشمالية الغربية: رياح شمالية غربية نشطة، وتبلغ سرعتها 36 كيلومترا / الساعة، وأجواء ممطرة مع نهاية اليوم.

- السواحل الشمالية الشرقية: رياح نشطة، سرعتها 5كيلومترا / الساعة، مثيرة للرمال والأتربة.

- سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: رياح نشطة، مثيرة للرمال والأتربة ، وتبلغ سرعتها 44 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.

- شمال ووسط الصعيد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.

- جنوب الصعيد: رياح مثيرة للرمال والأتربة معتدلة، وتبلغ سرعتها 35 كيلومترا / الساعة، تعمل على أنخفاض الرؤية الأفقية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا