«الأرصاد» تحذر من سرعة الرياح في طقس اليوم: تصل إلى 45 كيلومترا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية من نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية، النشطة والمثيرة للرمال والأتربة، في حالة الطقس اليوم، حيث تتباين سرعاتها من محافظة لأخرى، وفق موقعها الجغرافي والطبيعة الجبلية. كما تزداد سرعتها وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة والصحراوية.

«الأرصاد» تحذر من سرعات الرياح في طقس اليوم تصل إلى 45 كيلومتراً

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها أنّ سرعات الرياح اليوم تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، خاصة في سيناء، وجبال البحر الأحمر، والصعيد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، أو من قبل أصحاب الأمراض الصدرية.