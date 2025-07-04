الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد.. رياح وأتربة وارتفاع درجات الحرارة

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها البلاد هذه الأيام، بسبب تأثير الظواهر الجوية، مصل الرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية، وفرص سقوط أمطار.

الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام

ونستعرض خلال هذه التقرير تفاصيل الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام، وهي كالتالي:

ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، لتصل العظمى على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية

أوضحت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

سقوط أمطار خفيفة

كما توقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

وذكرت الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل، تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات، ويصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

الأرصاد تنصح المواطنين بالاستعداد للظواهر الجوية

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.