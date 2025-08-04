كاتب صحفي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تعكس قوة القاهرة في المنطقة

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة «الأهرام»، إن الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة يعكس قوة مصر ودورها الفعال في المنطقة، موضحًا أنّ دولة قوية مثل فرنسا لا تدخل في شراكة مع دولة أخرى إلا إذا كانت تلك الدولة قوية، وتمتلك رؤية مستقبلية واضحة للاستثمار والتنمية.

مصر هي القوة الفاعلة في المنطقة

وأكد «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر هي القوة الفاعلة في المنطقة، والدولة الأقوى في الشرق الأوسط، والقادرة على إحداث توازن كبير في الإقليم، مضيفًا أن الاتفاقيات في الشرق الأوسط لا تتم إلا بموافقة الدولة المصرية، مستشهدًا بموقف مصر الحاسم من تهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما اعتبره خطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري.

الشراكة المصرية الفرنسية تعكس امتلاك مصر لقرارها

وأشار إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا تعود بالنفع على الدولة المصرية في مجالات الاقتصاد والتعليم وتبادل الخبرات، وهو ما يرفع من شأن الدولة ويؤكد على قوة ردعها. وشدّد على أن المستثمر لا يقدم على ضخ أمواله في أي دولة إلا إذا تأكد من قوتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، وهو ما نجحت مصر في ترسيخه خلال السنوات الأخيرة.