خبراء: الاقتصاد المصري لن يتأثر بقرار الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة إليها، لن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، وأرجعت ذلك إلى حجم التبادل التجاري المحدود بين البلدين، بالإضافة إلى تبني مصر الدائم لخطط بديلة وسعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.



لماذا سيكون تأثير قرارات ترامب محدودًا على مصر؟



وأوضحت «رمسيس» في تصريحات لـ«الوطن» أن أي تأثير محتمل على مصر سيكون غير مباشر بسبب حجم التبادل التجاري القليل بين البلدين، بينما يكون التأثير كبيرًا لدى الدول الأخرى ذات العلاقات التجارية القوية بأمريكا، لافتة إلى أن قرارات ترامب كان لها تأثير سلبي على البورصة الأمريكية فتعرضت لخسائر كبيرة.

أشارت إلى أن قرارالرسوم الجمركية قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وسيكون معرضًأ للانكماش أو لحالة من الركود، وستكون الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررًا، وأنه في حال تفاقم الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، قد تلجأ واشنطن إلى تخفيف هذه الرسوم.



فرص مصر لاستغلال الرسوم الجمركية والاستثمار



وأشارت إلى أن قرار فرض الرسوم على الوراردات إلى أمريكا قد يمثل فرصة لمصر لجذب استثمارات جديدة، خاصة من خلال تعزيز التعاون مع دول أخرى مثل الصين، وأن مصر يمكن أن تستفيد من رغبة الشركات الصينية في الهروب من الرسوم الأمريكية عبر إقامة شراكات صناعية في مصر، وإضافة قيمة إنتاجية للمنتجات ثم تصديرها تحت علامة "صنع في مصر"، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وتوفير المنتجات محليًا.



الرسوم الجمركية عبء على الاقتصاد الأمريكي قبل غيره

وفي سياق متصل تحدث بلال شعيب الخبير الاقتصادي عن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وأنه يبلغ حوالي 7.1 مليار دولار، وسجلت الواردات نحو 3.9 مليار دولار بينما جاءت الصادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، وتشكل المنسوجات جزءًا كبيرًا منها وتخضع لاتفاقية الكويز.

وأشار شعيب إلى توقعه بأن الملابس والمنسوجات المصرية ستكون ضمن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، مرجح عدم اهتمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتفاقية الكويز.

وأكد «شعيب» من جهة أخرى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تمثل عبئًا ثقيلاً على سياسة ترامب التجارية والاقتصاد الأمريكي قبل غيره من دول العالم، لما لها من انعكاسات سلبية على سوق الأسهم وزيادة مخاوف المستهلكين من ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد تسفر عن آثار طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة التضخم، واحتمالية التأثير سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية هذه السياسة على المدى البعيد.