ضبط 8 أطنان دقيق في حملات رقابية لضبط الأسواق

أكدت أجهزة وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.



وأسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.