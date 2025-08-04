«التعليم»: إطلاق مسابقة «أجمل فصل وأجمل مدرسة» على مستوى الإدارات التعليمية

«التعليم»: إطلاق مسابقة «أجمل فصل وأجمل مدرسة» على مستوى الإدارات التعليمية

«التعليم»: إطلاق مسابقة «أجمل فصل وأجمل مدرسة» على مستوى الإدارات التعليمية

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة ميدانية رفقة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، إلى مجموعة من المدارس التابعة لإدارات العمرانية والهرم، حيث كانت الزيارة بمثابة تقييم دقيق لمسار العمل التعليمي والطلابي.

مطابقة سجلات التقييمات مع الدرجات

خلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة التعليم بالجيزة بتفقد السجلات الإدارية الخاصة بشؤون العاملين، كما تم التأكد من مطابقة سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية للطلاب، وهو ما يعكس حرصه على ضمان الشفافية الكاملة في سير العملية التعليمية.

كما شملت الزيارة تفقد أعمال الصيانة، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التشجير والصيانة البسيطة داخل المدارس، مع تأكيده على إتمام الإجراءات بشكل فوري لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، موجها تعليمات للمدارس:

- تفعيل كافة عناصر جذب الطلاب، من خلال أنشطة مدرسية تشجعهم على الحضور الدائم.

- التواصل المستمر مع أولياء الأمور عبر جميع القنوات المتاحة، لضمان متابعة مستمرة وفعّالة لأداء الطلاب.

- إطلاق مسابقة «أجمل فصل وأجمل مدرسة» على مستوى الإدارات التعليمية، لتعزيز روح التنافس بين الطلاب.

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