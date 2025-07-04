«التعليم» تكشف تفاصيل إنشاء 100 مدرسة فرنكفونية في مصر بالشراكة مع فرنسا

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الشراكة المصرية الفرنسية لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، بما يحقق أهداف الوزارة في تطوير منظومة التعليم وتوسيع آفاق التعلم، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية في مصر، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية في مصر

وتضمنت بنود الاتفاقية ما يلي:

إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030.

- دعم القطاع التعليمي الخاص المصري لإنشاء مدارس تطبق المنهج الفرنسي.

- إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي، يستهدف 5000 طالب في 100 مدرسة مصرية، يقدم خلاله الجانب الفرنسي المناهج، وتدريب المعلمين، والإشراف على الجودة، وتقديم شهادة (DELF) بأسعار مدعمة.

- نقل التجربة الفرنسية في تطوير المناهج التعليمية وتأهيل المعلمين وتطبيق أحدث أساليب التدريس التفاعلي.

- تطوير جودة العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم المبادرات التعليمية المشتركة وتوسيع نطاق تدريس اللغة الفرنسية في مصر.

- دعم تدريب المعلمين المصريين، من خلال برامج تأهيلية متقدمة تضمن إتقان أحدث أساليب تدريس اللغة الفرنسية، بما يحقق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.

- دعم المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى.

- تعزيز التعاون في مشروع TREFLE لتطوير المناهج الفرنسية والارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمي اللغة الفرنسية.





- تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتقني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير الدولية من خلال تطوير مناهج التعليم الفني، وتعزيز برامج التدريب العملي، وإدخال التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المتطورة.