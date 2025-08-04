محافظة الجيزة تحذر السائقين من العاصفة الترابية الشديدة

محافظة الجيزة تحذر السائقين من العاصفة الترابية الشديدة

محافظة الجيزة تحذر السائقين من العاصفة الترابية الشديدة

أصدرت محافظة الجيزة تنبيهًا عاجلًا لسكان منطقة الواحات البحرية وسائقي الطرق الصحراوية، خاصة على محوري (القاهرة/الواحات) و(الواحات/الفرافرة)، تحثهم على توخي أقصى درجات الحذر بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب المنطقة حاليًا، مناشدة الجميع بتجنب السير إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان السلامة.

وحذرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية، من أن العاصفة أدت إلى انعدام تام للرؤية في مركز الواحات البحرية، وضعف شديد في الرؤية على الطرق السريعة، واستمرار تكون السحب المنخفضة الكثيف ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

كما حذرت المحافظة من استمرار هبوب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة والغبار، مما يشكل خطرًا على حركة المرور، مناشدة جميع السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بتعليمات المرور وتخفيف السرعات إلى أدنى حد ممكن لضمان سلامتهم حتى انتهاء هذه الظروف الجوية الاستثنائية.

كما طالبت بعدم القيادة نهائيًا على تلك الطرق حاليا، أو الوقوف في أماكن آمنة بعيدًا عن الطريق السريع، حرصًا على سلامة الجميع، مع تشغيل أنوار التنبيه وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء القيادة. كما حذرت المواطنين من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية، والحرص على تجنب الوقوف أو ترك السيارات تحت الأشجار، تحسبًا لأي حادث طارئ أو سقوط مفاجئ للوحات الاعلانية والأشجار بسبب شدة الرياح.

تحذير لأصحاب الأمراض الصدرية

كما حذرت المواطنين ومرضى الحساسية، بضرورة استخدام الكمامة الطبية المبللة أو المنديل المبللة بالماء عند الخروج، من اجل تقليل استنشاق الأتربة وحماية الجهاز التنفسي من الحساسية أو الكحة الشديدة.

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