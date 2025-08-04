محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية خلال تفقد مجمع خدمات أبا البلد

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التشغيل التجريبي لمجمع خدمات الوحدة المحلية بقرية أبا البلد في مركز مغاغة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً حرص القيادة السياسية على توفير كافة الخدمات التي تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف المواقع.

محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبي لمجمع خدمات أبا

وأشار المحافظ إلى أن مجمع خدمات أبا البلد هو واحد من ستة مجمعات خدمية سيجري افتتاحها قريبًا في مركز مغاغة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية، إذ تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم خدمات متعددة في مكان واحد، ما يخفف من أعباء الانتقال بين المصالح الحكومية المختلفة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ سير العمل في المجمع واستمع إلى شرح مفصل حول آليات تقديم الخدمات ومدى جاهزية المجمع لاستقبال المواطنين، موضحا أن المجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ لخدمات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد من القطاعات مثل التضامن الاجتماعي، التموين، الشهر العقاري، البريد، السجل المدني، والمركز التكنولوجي، بهدف تخفيف أعباء ومشقة الانتقال والتيسير على المواطنين.

دعم مبادرات تحسين مستوي الخدمات

كما وجه المحافظ بتوفير ثلاث نوافذ لخدمات المرافق (الغاز، الكهرباء، المياه) وتزويد كافة المجمعات بماكينات صراف آلي، بالإضافة إلى تخصيص نافذة لملفات التصالح لتيسير الحصول على نموذج 8 لجميع المتقدمين بطلبات التصالح ممن تمت موافقة اللجنة الفنية على طلباتهم.

وأكد أن أي رؤية من شأنها خدمة أبناء القرية وتحقيق مصلحتهم ستنفذ على الفور، مشيرًا إلى حرصه على دعم المبادرات والأفكار التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

من جانبهم، عبر النواب المتواجدون داخل مجمع الخدمات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على تقديمه كافة أنواع الدعم في جولاته الميدانية، ما أدى إلى سرعة دخول عدد من المشروعات الخدمة، وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات في جميع القطاعات.

واستمع محافظ المنيا خلال جولته إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، واستجاب لعدد من الحالات الإنسانية على الفور، مكلفًا الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

رافق المحافظ خلال الزيارة إيهاب عبد العظيم وسعودي عبد الرحمن، عضوا مجلس النواب، ورجل الأعمال محسن أبو حتة، وهاني الجويلي، رئيس مركز مغاغة.