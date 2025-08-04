بعد ساعات من تأجيله.. سامح حسين وهبة مجدي في العرض الخاص لفيلم استنساخ اليوم

بعد 24 ساعة من تأجيل العرض الخاص لفيلم «استنساخ» بطولة سامح حسين وهبة مجدي، الذي كان من المقرر إقامته مساء أمس في أحد المجمعات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، كشف صُنّاع الفيلم عن إقامة العرض الخاص مساء اليوم في الموعد الذي كان محددًا له سابقًا، قبل أزمة التأجيل، على أن يبدأ عرض الفيلم غدًا الأربعاء في دور العرض السينمائي.

كشف عبد الرحمن محمد مخرج فيلم استنساخ أن العرض الخاص للفيلم سيُقام اليوم في نفس الموعد الذي كان محددًا مسبقًا قبل تأجيله لأسباب خارجة عن إرادتهم، قائلاً في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «العرض الخاص لفيلم استنساخ سيقام اليوم في نفس الموعد، في انتظار كل المدعوين»، متابعًا: «هكون حاضر، وأستاذ سامح حسين وأستاذة هبة مجدي هيكونوا حاضرين».

رقابة أم عدم جاهزية؟

تفاجأ الجميع بتأجيل العرض الخاص لفيلم «استنساخ» قبل دقائق قليلة من موعده، دون الإعلان عن موعد بديل، وهو ما أثار حالة من الجدل، خاصة أن التدوينة التي نشرها بطل الفيلم عبر حسابه على «فيس بوك» لم توضح سبب الإلغاء، حيث كتب: «لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة، بعتذر لكم جدًا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا، شكرًا لكم وحقكم عليا».

وجاء ذلك قبل أن يخرج الكاتب عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لتوضيح سبب تأجيل العرض، بعد الأنباء التي تم تداولها حول أن الرقابة تقف وراء القرار، حيث قال في تصريح لـ «الوطن» إن الرقابة لم تُلغ العرض الخاص للفيلم كما أُشيع، موضحًا أن فريق عمل الفيلم حضر للحصول على التصريح بعد مواعيد العمل الرسمية، ومن المقرر أن يحصلوا عليه غدًا.

وأكد أحد المصادر داخل الشركة المنتجة للفيلم، في تصريح لـ «الوطن»، أن «إلغاء العرض الخاص للفيلم تم بشكل مفاجئ بسبب عدم جاهزية نسخة العرض حتى الآن، وتم إبلاغ الأبطال بهذا الظرف الطارئ منذ دقائق».