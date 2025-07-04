أول تعليق من سامح حسين على إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ

كشف الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساج، الذي كان من المقرر له اليوم في إحدى دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس.

وكتب سامح حسين: «لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرا لكم وحقكم عليا».

يذكر أن الجهة المنتجة لفيلم استنساخ، بطولة الفنان سامح حسين، قررت إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان من المقرر إقامته، مساء اليوم الاثنين، داخل أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع.

قصة فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

فليم استنساخ من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض حول التطورات التكنولوجية التي نعيشها وتطور الذكاء الاصطناعي ونظارات الـvr.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين في الدراما التليفزيونية كان مسلسل عودة الأب الضال، الذي شارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد وعبير صبري وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.