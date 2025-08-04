محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة محطة مياه شرب مغاغة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته بمركز مغاغة صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لأهالي القٌرى، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة محطة مياه شرب مغاغة

تفقد محافظ المنيا خلال الزيارة أعمال توسعة محطة مياه الشرب بمغاغة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات المحطة التي تصل طاقتها التصميمية إلى 100 لتر/ثانية، مٌقسمة إلى محطتين كل منهما بطاقة 50 لتر/ثانية، وتخدم قرى أبا وتمت زيادة عدد الآبار بالمحطة وفقًا للمُواصفات، وتضم معملًا مركزيًا لأخذ العينات على مدار اليوم، بهدف القضاء على مشاكل المياه، وزيادة الكفاءة وضمان وصول المياه لكافة المواطنين.

دراسة زيادة عدد الآبار في محطات المياه

وأكد المحافظ حرصه توفير مياه الشرب بجودة وكفاءة عالية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف المياه، ووجه بدراسة زيادة عدد الآبار وأعمال التوسعة في محطات المياه مع الالتزام بكل المعايير والمُواصفات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

رافق المحافظ خلال الجولة إيهاب عبد العظيم، وسعودي عبد الرحمن عضوا مجلس النواب وهاني الجويلي رئيس مركز مغاغة وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعددا من التنفيذيين.