«الزراعة» : فحص أكثر من 775 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير إلى الخارج

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خول أبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر مارس الماضي.

العينات التي تم فحصها خلال مارس 2025

فيما يتعلق بعينات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، أوضح التقرير أنه بلغ إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم حتى الآن حوالي 775 ألفا و 273 طن، بما يعادل حوالي 30 ألفا و500 عينة خلال شهر مارس، من بينها 342 ألفا و912 طن، تمثل 13 ألفا و782 عينة.



وذكر التقرير أنه بلغ إجمالي عينات الفحص الظاهري للبطاطس عمر 75 يوم من الزراعة، حوالي 7859 عينة للعروة الشتوية، و872 عينة للعروة الصيفية، من بينها 464 عينة للعروة الشتوية و388 للعروة الصيفية خلال شهر مارس.



أما فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فإنه يتم مُراجعة بيانات الاستمارات المُرسلة من مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومُؤشرات عن أداء أعمال مٌهندسي المناطق الخالية، وتحميل 800 صورة فضائية لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لرصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث أسلوب الري، التشجير، والمساحة.

تأسيس 10 بيفوت



وأضافت بلابل أنه جرى تأسيس 10 بيفوت على مساحة 1135 فدانا داخل المناطق الخالية ليُصبح إجمالي عدد البيفوتات4141 بيفوت، وعدد الحوش 271 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية، حيث بلغ إجمالي مساحة المناطق الخالية حتى الآن 620 ألف فدان.



وتابعت مدير المشروع أنه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 970 بيفوت بمساحة 79 ألف فدان، فضلا عن إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 383 بيفوت بمساحة 32 ألف فدان ومازال تحقيق الزراعات مستمراً.



وأضافت أنه يتم أيضا إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية، ويتم إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 7381 عينة، إضافة إلى متابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2024/2025 حيث يتم متابعة الحصاد، ومراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمشروع للتأكد من أن كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد.