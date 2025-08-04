خبراء: نظام الدفع بالعملة الصينية الرقمية غير قادر على منافسة «سويفت»

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة «X» أو «تويتر» سابقا، ما يفيد بأن البنك المركزي الصيني أطلق شبكة نظام الدفع الإلكتروني بالعملة الصينية الرقمية عالميا ليتجاوز بذلك الأمر نظام سويفت، وهو نظام تستخدمه البنوك والمؤسسات المالية من أجل تبادل المعلومات بشان تحويل الأموال؛ وذلك من أجل تنفيذ تسوية المدفوعات خلال 7 ثواني بدلاً من الفترة المعلن عنها التي تصل إلى ما بين 3 لـ5 أيام، مع خفض التكلفة 98%.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه جرى ربط النظام مع 10 دول آسيوية و6 دول شرق أوسطية لتغطية 38% من حجم التجارة الدولية.

محلل اقتصادي صيني: الصين أصدرت أول عملة رقمية

ومن جانبه، قال تشاو تشي جيون، المحلل الاقتصادي الصيني من هونج كونج، إن بنك الشعب الصيني أصدر بالفعل في أبريل 2021، اليوان الرقمي أو ما يطلق عليه اسم «بالرنمينبيe-cny»، وهو عملة رقمية معمول بها يصدرها بنك الشعب الصيني، وهي أول عملة رقمية تصدرها دولة من الاقتصادات الكبرى، وتُعرف بالدفع الإلكتروني بالعملة الرقمية (DCEP)، وتمثل مستقبلًا جديدًا في عالم المعاملات المالية.



وأضاف «جيون» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا النظام لا يزال غير قادر على أن يكون بديلا حقيقيا لنظام سويفت المعمول به دوليا في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن اليوان الرقمي عملة قانونية تتمتع بنفس القيمة التي تتمتع بها الأوراق النقدية والعملات المعدنية من الرنمينبي، والمعروف أيضًا باليوان الصيني (CNY)، حيث تم تصميم تلك العملة الرقمية لتوفير طريقة أسرع وأرخص للمعاملات المالية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

خبير اقتصاد سياسي: ما يتم تداوله عبر منصات التواصل كاذب

فيما قال بيني كوك، خبير الاقتصاد السياسي من بكين، إن ما يجرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من بنك الشعب الصيني بخصوص هذا الأمر.



وأضاف «كوك» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النظام المعمول به يسمي «اليوان الرقمي»، ويطلق عليه مجازا اسم «بالرنمينبيe-cny»، لكنه لا يزال قيد الاختبار، ولا توجد حتى اللحظة تحديثات إضافية عليه، فيما انضم مؤخرا بنكا HSBC وStandard Chartered إلى الاختبار ضمن النظام الذي جرى إطلاقه في أبريل 2021.



ويشار إلى أن الصين من خلال هذه العملة الرقمية تسعى إلى تحسين سرعة وكفاءة المعاملات المالية، مع ضمان أن تكون أرخص من الأنظمة التقليدية المتاحة في السوق.