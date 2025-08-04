هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس في الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات الطقس الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تقلبات الطقس بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها اضطراب الملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الساعات المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدء من يوم الخميس المقبل بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، لتكون درجات الحرارة على السواخل الشمالية تتراوح بين 20 و 21 درجة مئوية.

في القاهرة والوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية، وبالنسبة لجنوب البلاد فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 20 درجة مئوية.