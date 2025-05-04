حالة الطقس غدا.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية

حالة الطقس غدا.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية

حالة الطقس غدا.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدء من الغد، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ويصاحب تلك الموجة الحارة نشاط في الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوادي الجديد، تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأحد

وعن حالة الطقس غدا الأحد الموافق 6 أبريل، فيتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء أيضا، ويستمر نشاط الرياح على مدار يومي الإثنين والثلاثاء والذي يصل للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء.

درجات الحرارة

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 أبريل، ليصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة غدا الأحد 6 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة مئوية.

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