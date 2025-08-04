حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لمدة تصل إلى 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر اضطرابًا ملحوظًا خلال الفترة من غد الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تكون الرياح قوية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ، ما يشكل تحديات كبيرة للسفن والمراكب في المنطقة.

نشاط الرياح

ويشير التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح في هذه الفترة ستتراوح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ما يؤثر بشكل مباشر على حركة السفن وموارد الملاحة.

أما ارتفاع الموج، فمن المتوقع أن يصل إلى ما بين 2.5 متر و4 أمتار، وهو ارتفاع ملحوظ قد يتسبب في صعوبة التنقل ويزيد من المخاطر على السفن.