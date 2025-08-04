وزير البترول: نسعى لتفعيل أُطر التعاون في مختلف مجالات الطاقة مع الجزائر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائري والوفد المرافق له، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

زيارة كريم بدوي إلى إيطاليا

وانعقدت جلسة المباحثات، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم في إطار زيارة المهندس كريم بدوي إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات النسخة السابعة عشر من مؤتمر 2025 OMC Med Energy الذي يجري عقده خلال الفترة من 8 – 10 أبريل 2025 بمدينة رافينا الإيطالية.

مشاركة وزير البترول بالمؤتمر ومباحثات مع الجانب الجزائري



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيماويات، وتجارة وتسويق الغاز الطبيعي المسال، بجانب مشروعات إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر.

كما أكد الجانبان، أهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاع التعدين، ولا سيما الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال الحيوي.

الوزير الجزائري يدعو الشركات المصرية إلى الاستفادة من فرص الشراكة

ومن جانبه، دعا الوزير الجزائري الشركات المصرية إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار التي تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار في مجالات المحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائي ويرفع من مساهمة قطاعات الطاقة والتعدين في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وأشاد بدوي، بالعلاقات الأخوية والممتدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية تفعيل أُطر التعاون في مختلف مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

واتفق الوزيران على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين فرق العمل المتخصصة من البلدين، خاصة في مجالات البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، واستغلال الموارد المعدنية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء وإنتاج وتسويق الهيدروجين في ضوء الإمكانات والموارد الهائلة التي تتمتع بها الدولتان.