وزير التعليم ينعى مدير إدارة الباجور الراحل: كان مثالا للالتزام

تقدم محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أنّ الفقيد كان رمزا ومثالا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة.

انضباط العملية التعليمية بالباجور

وحول ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد الراحل أسامة البسيوني خلال زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن زيارة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس إدارة الباجور شهدت إشادة الوزير نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كل المدارس التي قام بزيارتها، ولم تشهد تعقيب سيادته بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها.

مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة

وفي هذا الإطار، توضح وزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف اصطحب خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، مدير المدرسة محمد بكر فقط فضلا عن مرافقي الوزير، حيث شهد انضباطا لحضور الطلاب وانتظاما للعملية التعليمية بمختلف الفصول الدراسية بالمدرسة وهو ما أشاد به الوزير، حيث وجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة.