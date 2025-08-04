وزير التعليم يؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء الفلسطينيين

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظيرة الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، والمستشار جهاد القدرة مستشار أول بالسفارة والمستشار ناجي الناجي، المستشار الثقافي، والدكتور إياد أبو الهنود مسؤول الشؤون الاكاديمية والبحثية بالسفارة؛ لبحث آليات التنسيق لدعم العملية التعليمية في دولة فلسطين.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، وراندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين.

الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مجال التعليم

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم أن العلاقة بين مصر وفلسطين لم تكن يومًا مجرد علاقة سياسية أو دبلوماسية، بل هي علاقة أخوة ومصير مشترك تمتد عبر السنين، قائلًا: «نحن دائمًا معكم، قلبًا وقالبًا، قبل أن نكون شركاء في أي تعاون رسمي، أنتم جزء منّا»، معربًا عن كافة أوجه الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مجال التعليم، ودعم جهود الشعب الفلسطيني في تعزيز نظامهم التعليمي في مواجهة التحديات الحالية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفسطيني، عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورهم التاريخي والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في مجال التعليم، قائلا: «نشعر دائمًا في مصر بأننا بين أهلنا، وما تقدمه مصر ليس غريبًا على أشقائنا الذين نعتبرهم امتدادنا الحقيقي».