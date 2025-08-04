«التعليم»: إيقاف ندب المعلمين والإداريين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية بعدم إصدار أية قرارات أو أوامر إدارية أو نشرات نقل أو ندب لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين حتى نهاية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية، وانتظامها بجميع المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وفي ضوء ما نص عليه القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بقواعد النقل والندب لأعضاء هيئة التعليم في مادته الخامسة: «لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة».