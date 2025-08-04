«التعليم»: إيقاف ندب المعلمين والإداريين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

«التعليم»: إيقاف ندب المعلمين والإداريين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

«التعليم»: إيقاف ندب المعلمين والإداريين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية بعدم إصدار أية قرارات أو أوامر إدارية أو نشرات نقل أو ندب لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين حتى نهاية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية، وانتظامها بجميع المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وفي ضوء ما نص عليه القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بقواعد النقل والندب لأعضاء هيئة التعليم في مادته الخامسة: «لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا