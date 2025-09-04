ظواهر جوية متوقعة اليوم.. رياح وأتربة وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن بعض المناطق ستشهد اليوم ظواهر جوية، محذرة المواطنين من تلك التقلبات التي تحدث دوما في فصل الربيع.

وتكون حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، فيما تكون مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى بعض الظواهر الجوية المتوقعة منها وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50:70) كيلومتر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في بعض المدن والمحافظات ما يلي:

القاهرة 28 والصغرى 15 درجة

العاصمة الإدارية 29 والصغرى 14 درجة

بنها 28 والصغرى 15 درجة

6 أكتوبر 29 والصغرى 14 درجة

المنصورة 25 والصغرى 16 درجة

الزقازيق 29 والصغرى 16 درجة

العريش 23 والصغرى 14 درجة

بورسعيد 24 والصغرى 16 درجة

رفح 22 والصغرى 14 درجة

كاترين 22 والصغرى 10 درجات

طابا 22 والصغرى 14 درجة

الإسكندرية 22 والصغرة 15 درجة

العلمين 22 والصغرى 13 درجة

مطروح 20 والصغرى 13 درجة